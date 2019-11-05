Проєкт Держбюджету-2020 передбачає 145,1 млрд на освіту, - Гончарук

"Освіта фінансуватиметься краще, але не достатньо", - сказав Гончарук під час презентації проєкту Держбюджету-2020 у вівторок в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, на реалізацію концепції реформи середньої освіти "Нова українська школа" передбачено 1,4 млрд грн, а на розвиток науково-практичних центрів профосвіти - 259 млн грн.

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Також буде передбачено 3,5 млрд грн на програму "Заможна школа для кращих результатів", що, за словами прем'єра, дозволить розвивати школи в регіонах за оптимізації малокомплектних закладів.

Крім того, вперше проєкт держбюджету передбачає виділення по 21 тис. грн щорічної допомоги для молодих вчителів.

"Ми в бюджеті закладаємо кошти на вирішення дуже важливої ​​проблеми, яка супроводжувала попередні уряди, - це виплата зарплати вчителям з розрахунку старого контингенту. Що це означає? Ми платили зарплату за кількістю дітей, яка була значно меншою від реальної. Ми додаємо 2,2 млрд грн, щоб враховувати ту кількість учнів, яка є реалістичною. Це дозволить усім без винятку регіонам виплачувати повну надбавку за престижність у розмірі 30%", - додала міністерка освіти Ганна Новосад.