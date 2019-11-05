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05.11.19 13:16

Держбюджет-2020: Кабмін розраховує отримати від приватизації 12 млрд грн

Проєкт Держбюджету-2020 року, підготовлений Кабінетом Міністрів до другого читання, передбачає 6 млрд грн доходів від "великої" приватизації і стільки ж від "малої".

Держбюджет-2020: Кабмін розраховує отримати від приватизації 12 млрд грн

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Драйвером нашого розвитку будуть і мала, і велика приватизація ... Ми розраховуємо також, що парламент підтримає законопроєкт про легалізацію азартних ігор", - пояснив Гончарук у Києві, представляючи документ в уряді у вівторок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У проєкті Держбюджету-2020 на прохання нардепів передбачено 2 млрд грн на субвенції на соціально-економічний розвиток, - Гончарук

"Ми будемо передавати підприємства, які є неефективними, ефективним власникам, щоб вони на базі цих об'єктів створювали робочі місця і створювали життєздатні підприємства", - сказав він, пише УНІАН.

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