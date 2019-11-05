Податкові новації в Україні дадуть приплив робочої сили сусіднім країнам, - соціологи

Про зарубіжний досвід у створенні робочих місць і підтримку внутрішнього виробництва задля цього заговорили українські соціологи, передає 5 канал. Доводять: гучні гасла влади про прихід іноземних інвесторів, які вкладуть 50 мільярдів доларів інвестицій, нічим не підтверджені. Нові законодавчі ініціативи, зареєстровані у парламенті, навпаки, матимуть зворотний ефект.

Якщо ми хочемо економічного росту, то має бути збільшення повноважень для підприємців. І лише потім залучаються зарубіжні інвестиції. Найяскравіший приклад - Південна Корея, де 60% – це внутрішні інвестиції, де люди вкладають власні кошти, і лише 30% - це зовнішні інвестори. Так має бути і в Україні, по-іншому не буває, – зазначила Ольга Пищуліна, провідний експерт соціальних програм центру Разумкова.

Соціологи застерігають, законодавчі ініціативи "слуг народу" вже мають зворотний ефект. Факт згортання виробництва міжнародних інвесторів зафіксовано на сході та півночі України. У разі продовження таких тенденцій – "не за горами" й закриття низки інших виробництв і чергова міграційна хвиля.

Вони працюють на розвиток економіки Росії, Польщі, Чехії та Німеччини. Ці країни наразі роблять усе, аби залучити іноземну робочу силу. Коли йдеться про європейський досвід, то жодна держава, яка піднімала свою економіку, не робила ставку лише на внутрішні трудові ресурси , – резюмувала Пищуліна.

Нагадаємо, наразі у Парламенті ще перебувають два спірні законопроєкти, що можуть суттєво збільшити податкове навантаження на великий бізнес. Йдеться, зокрема, про проєкти 1209 та 1210. Бізнесове середовище неодноразово виступало проти таких новацій.