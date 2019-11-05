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05.11.19 13:12

У проєкті Держбюджету-2020 на прохання нардепів передбачено 2 млрд грн на субвенції на соціально-економічний розвиток, - Гончарук

Кабінет міністрів України передбачив у підготовленому до другого читання проєкті закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" субвенцію на соціально-економічний розвиток у розмірі 2 млрд грн.

У проєкті Держбюджету-2020 на прохання нардепів передбачено 2 млрд грн на субвенції на соціально-економічний розвиток, - Гончарук

"У тому бюджеті, який ми подавали у вересні, цієї статті не було. Цей інструмент не дуже ефективний. Більш ефективний - ДФРР (Державний фонд регіонального розвитку. - Ред.). Депутати вважають інакше ... Ми погодилися, що цей інструмент залишиться, але він буде значно меншим", - пояснив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, представляючи документ у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з проєктом держбюджету на наступний рік, Державний фонд регіонального розвитку має отримати 7,5 млрд грн.

"І ми як уряд будемо стежити, щоб ні з того, ні з іншого інструменту не було корупційної складової", - підкреслив він.

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