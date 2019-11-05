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05.11.19 13:16

Проєкт держбюджету-2020 передбачає понад 2 млрд на місцеві вибори, - Маркарова

Міністерка фінансів України Оксана Маркарова повідомила, що в проєкті державного бюджету на 2020 рік на місцеві вибори передбачено виділення 2 млрд 154 млн грн.

Проєкт держбюджету-2020 передбачає понад 2 млрд на місцеві вибори, - Маркарова

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це міністерка Маркарова заявила під час презентації проєкту держбюджету у вівторок в Києві.

"2 млрд 154 млн грн - це сума, яка закладена на місцеві вибори. За розрахунками, які були до першого читання і підтверджені до другого читання, цієї суми вистачить для того, щоб забезпечити всі вибори, заплановані на наступний рік", - розповіла міністерка.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія призначила на 22 грудня 2019 року перші місцеві вибори в 86 об'єднаних територіальних громадах.

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