У проєкті Держбюджету-2020 до 2-го читання збільшено доходи на 13 млрд грн, витрати - на 15 млрд грн, дефіцит 2% ВВП, - Маркарова

Про це повідомила міністерка фінансів Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Дефіцит 2% ВВП - такий самий, як ми подавали на перше читання. Дохідна частина збільшилася на 13 млрд грн, видаткова - на 15 млрд грн", - сказала міністерка.

Вона уточнила, що на 3 млрд грн збільшено план доходів щодо спеціального фонду зі сподіванням на ухвалення закону про гральний бізнес. План доходів загального фонду держбюджету підвищено на 10 млрд грн за рахунок збільшення дивідендів від держкомпаній, невеликого збільшення очікуваних надходжень податку на прибуток і від оренди держмайна, уточнила Маркарова.

За її словами, додаткові 15 млрд грн видатків розподілено переважно на зарплати вчителів і опорні школи, програму підтримки ліків і лікування за кордоном, розвиток культури та туризму, соцпрограми на суму понад 1 млрд грн, на програму розвитку аеропортів та будівництва мостів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт держбюджету-2020 передбачає понад 2 млрд на місцеві вибори, - Маркарова