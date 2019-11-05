Уряд розраховує отримати понад 3 млрд від легалізації азартних ігор, - Гончарук

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, під час презентації проєкту держбюджету на 2020 рік.

"Ми розраховуємо на те, що парламент підтримає законопроєкт про легалізацію азартних ігор. Приберуть з вулиць автомати, які створюють так багато біди для людей і витягують з них купу грошей. Водночас ми передбачаємо, що буде створена нормальна, цивілізована система грального бізнесу. Яка буде нормально обкладатися. Яка потенційно може принести в бюджет понад 3 млрд грн", - розповів прем'єр.

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Нагадаємо, проєкт закону про державне регулювання у сфері грального бізнесу, який фактично легалізував цей вид діяльності в Україні, зареєстровано в парламенті.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про намір легалізувати гральний бізнес в Україні. Він доручив Верховній Раді до 1 грудня 2019 року ухвалити закон про легалізацію грального бізнесу. Кабмін повинен був розробити такий проєкт закону до 1 жовтня цього року.