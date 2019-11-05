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05.11.19 13:31

Найманці РФ 25 хвилин обстрілювали з гранатометів позиції ЗСУ під Водяним і Лебединським, - Міноборони

Найманці Російської Федерації від початку доби 5 листопада тричі обстріляли українські позиції на Донбасі.

Найманці РФ 25 хвилин обстрілювали з гранатометів позиції ЗСУ під Водяним і Лебединським, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Міноборони.

Зазначається, що сьогодні, 5 листопада, російсько-окупаційні війська вранці тричі відкривали вогонь на донецькому напрямку.

Так, із 9:30 зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї ворог 25 хвилин обстрілював опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил біля Водяного.

Крім того, о 10:00 почався обстріл з кулеметів великого калібру і стрілецької зброї українських позицій поблизу Лебединського, який тривав 35 хвилин.

Також з великокаліберних кулеметів окупанти після 11 години відкривали вогонь поблизу Старогнатівки.

У Міноборони зазначають, що втрат серед українських військових немає.

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