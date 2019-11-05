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05.11.19 14:22

Прокурор Чернівецької області Соболь звільнився після критики Гончарука

Головний прокурор Чернівецької області Олег Соболь написав заяву на звільнення з посади та органів прокуратури через тиждень після візиту і критики прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Прокурор Чернівецької області Соболь звільнився після критики Гончарука

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

"Олег Соболь написав заяву за власним бажанням щодо його звільнення з посади прокурора Чернівецької області та органів прокуратури України. У п’ятницю, 01.11.2019, був його останній робочий день", - повідомили в прокуратурі.

Наразі відповідно до ст.11 ЗУ "Про прокуратуру" обов’язки прокурора області виконує перший заступник прокурора Чернівецької області Ігор Мустеца.

Мустеца в органах прокуратури працює з листопада 2002 року. З вересня 2016 року обіймає посаду першого заступника прокурора Чернівецької області.

Як повідомлялося, під час поїздки до Чернівців прем'єр-міністр Гончарук повідомив, що рекомендуватиме генпрокурору України Руслану Рябошапці звільнити головного прокурора Буковини через низьку ефективність боротьби з контрабандою.

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