Держбюджет-2020 є бюджетом проїдання, залежним від МВФ: немає ні 40% зростання ВВП, ні 1 млн робочих місць, ні $50 млрд інвестицій, які обіцяли, - нардепка від "Голосу" Клименко

Про це йдеться в заяві партії "Голос", передає Цензор.НЕТ.

"Без співпраці з МВФ вже навесні 2020 року Україну може чекати дефолт, значна девальвація гривні та падіння економіки. Ми вже бачимо низьку спроможність монобільшості ухвалювати болючі структурні реформи, які є необхідною і обов’язковою умовою для росту економіки та добробуту українців. Це яскраво видно на прикладі позиції щодо Приватбанку, реформ державних закупівель, ринку землі, реформи СБУ, розподілу коштів на дороги", — наголошує народна депутатка України від партії "Голос" Юлія Клименко.

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В "Голосі" заявили, що Україні необхідні глибокі й масштабні структурні реформи в усіх сферах. За відсутності реформ країна і далі буде змушена звертатися за допомогою до кредиторів, щоб хоча б виконати запланований бюджет-2020.

"Програма МВФ — це вимушений захід, тимчасовий бандаж, який не лікує. Президентська монобільшість отримала величезний кредит довіри від українців і мала унікальний шанс розірвати коло бідності, вивести країну на новий рівень життя, а українську економіку — до зростання. Але цей час вони витратили на законодавчий спам, лобіювання власних інтересів, внутрішні інтриги та задоволення особистих амбіцій, які перемагають над державницькою позицією. Законопроекти від інших партій, які могли би вплинути на бюджет, не були навіть поставлені на порядок денний", — зазначила Юлія Клименко.