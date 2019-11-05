Говорити про зустріч у "нормандському форматі" до кінця року зарано, дуже багато питань залишається на порядку денному, - Пєсков

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Позиція Росії щодо нормандського формату незмінна і послідовна. Росія і президент Володимир Путін виступають за продовження роботи в нормандському форматі. Хочемо якнайшвидше провести саміт, але водночас вважаємо, що цей саміт має бути добре підготовлений для забезпечення відповідної результативності", - сказав він.

На запитання про те, чи можливе проведення саміту до кінця року, представник Кремля заявив: "Наразі передчасно говорити, поки що, як і раніше, дуже багато питань залишається на порядку денному".

Пєсков відмовився говорити про зміст документа, який може бути ухвалений за підсумками майбутнього саміту. "Не можу сказати, це ж ведеться дискретна підготовча робота, і було б неправильно вести її в публічному режимі. Це ніяк би не сприяло процесу підготовки та якнайшвидшого проведення зустрічі", - пояснив він.

Нагадаємо, вчора міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Росія вимагає підготувати спільний документ перед зустріччю в "нормандському форматі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін зацікавлений в продовженні самітів у "нормандському форматі", але чекає, коли умови призведуть до термінової необхідності, - Пєсков