Нардеп від "СН" Качура подає в суд на Чорновол за її блог про зв'язки нардепа з Медведчуком і Шарієм

Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

"Я готую позов, і там будуть додані документи, які спростовують все написане нею", - сказав депутат.

На запитання, чи працював він з "Українським вибором", Качура відповів, що дійсно на початку 2012 в студентські роки як керівник "Об'єднаної молоді" брав участь у спільній акції боротьби зі СНІДом з роздачі презервативів для студентів київських вишів.

"Але не треба мені "лестити", і говорити, що я був в громадській організації замість Віктора Медведчука. Можна подивитися в реєстрі, що керівник цієї організації ніколи не змінювався", - заявив депутат.

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"Що стосується моєї нібито причетності до партії Шарія, то я до нього ніякого стосунку не маю. Але дивлюся його блог. Я знаю Анатолія Жилу. Ми працювали на зорі юридичної кар'єри в Укрюрцентрі, багато років тому, він створив партію "Об'єднана Україна", а потім задовго до перейменування на "Партію Шарія" вийшов з неї. Я тут до чого?" - запитав депутат.

Щодо третього пункту про ухилення від податків Качура відповів, що дійсно володів інформагентством "Українська позиція", і навіть створив сайт, але потім продав фірму новому власнику за кілька місяців до інциденту. Ті оформили його на ту ж адресу, що і інші підприємства, і коли щодо одного з них проводили перевірки, то в список потрапило й інформагентство.

"Але, наскільки я знаю, у нього навіть не відкриті рахунки, яке переведення коштів з рахунків в готівку, як пише Чорновіл", - запитав Качура. Він запевнив, що готовий надати всі документи, які підтвердять неправдивість слів Чорновол.