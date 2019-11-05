Відставання за термінами будівництва сховищ боєприпасів почалося ще навесні: матеріали передано в ДБР, на підрядників подано позови до суду, - Генштаб ЗСУ

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Попри заходи, які вживає керівництво Генерального штабу Збройних Сил України щодо інформування суспільства про проведену роботу, під негативним впливом деяких політиків в суспільстві формується хибна думка про нераціональне використання державних коштів Збройними Силами України, що не відповідає дійсності. Генеральний штаб Збройних Сил України як ніхто інший зацікавлений в будівництві сучасних сховищ, які вкрай необхідні для зберігання засобів ураження. Тож, підрядним організаціям для виконання зазначених робіт проведено авансування в розмірі 913, 87 млн грн, що становить 80% від потреби, при цьому термін звітування визначений до: 30.04.19 – в/ч А1119, 30.06.19 – в/ч А1201, 30.08.19 – в/ч А1358. На даний час надано звітні документи на суму 13 млн грн", - йдеться в заяві.

"З метою погашення дебіторської заборгованості Генеральним штабом Збройних Сил України ведеться претензійно-позовна робота, а саме подано 3 позовні заяви до Господарського суду м. Києва. Також, Державному бюро розслідувань (далі – ДБР) надано всі матеріали стосовно укладених контрактів з будівництва сховищ. Водночас, відставання строків будівництва від графіків будівельних робіт розпочалося ще до весни 2019 року. З призначенням на посаду нового начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, було ініційовано проведення перевірки стану виконання робіт за наданою попередньою оплатою", - додали в Генштабі.

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"За результатами перевірки, з метою уникнення розтрати державних коштів, призупинено подальше фінансування будівельних робіт до повного відзвітування підрядниками за попередньо надані кошти. Подальше фінансування розпочнеться після отримання звітів та за результатами розслідування ДБР щодо правомірності використання будівельними організаціями державних коштів", - зазначили у відомстві.

"Щодо будівництва сховищ зберігання боєприпасів ще на трьох об’єктах зберігання засобів ураження Збройних Сил України повідомляється, що Генеральним штабом Збройних Сил України сплановано:

2019 року – проектування 50 сховищ у трьох військових частинах А1377, А1588 та А0310, початок будівництва 34 сховищ у військових частинах А1377 та А1588;

2020 року – початок будівництва 16 сховищ у військовій частині А0310.

Нині проектні роботи виконано повністю.

У військовій частині А1377 підрядна будівельна організація, без авансування, за рахунок власних сил і засобів завершила підготовчі та розпочала будівельні роботи. Окрім того, триває процедура з вибору виконавця будівельних робіт у військовій частині А1588", - резюмували в Генштабі ЗСУ.

Раніше екснардеп Тетяна Чорновол заявила: "Генштаб "завалив" будівництво сховищ зберігання боєприпасів".



