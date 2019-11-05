Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
05.11.19 22:26

У Мін'юсті виявили ящики з вхідною кореспонденцією, яку, ймовірно, намагалися приховати, - Малюська. ФОТО

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що в будівлі міністерства було виявлено ящики з прихованою вхідною кореспонденцією.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Знайшли кілька ящиків прихованої вхідної кореспонденції, яка несла ризики для схематозників, та яку співробітники Мін’юсту, відповідальні за діловодство міністерства, сховали імовірно на замовлення третіх осіб. Судячи з усього, на вхідній кореспонденції був встановлений корупційний фільтр: на якихось документах проставляли "мінус" і він ховався, а потім і знищувався. Про якісь інші важливі документи повідомляли сторонніх зацікавлених осіб. А зовсім нікому не потрібний хлам одразу брався у офіційну роботу", - пояснив міністр.

У Мінюсті виявили ящики з вхідною кореспонденцією, яку, ймовірно, намагалися приховати, - Малюська 01

Про знахідку було повідомлено правоохоронні органи.

"Очищення влади триває", - резюмував Малюська.

У Мінюсті виявили ящики з вхідною кореспонденцією, яку, ймовірно, намагалися приховати, - Малюська 02

Читайте також: Мін'юст планує закрити до третини в'язниць і побудувати нові, - Малюська

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100