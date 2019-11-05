У Мін'юсті виявили ящики з вхідною кореспонденцією, яку, ймовірно, намагалися приховати, - Малюська. ФОТО

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Знайшли кілька ящиків прихованої вхідної кореспонденції, яка несла ризики для схематозників, та яку співробітники Мін’юсту, відповідальні за діловодство міністерства, сховали імовірно на замовлення третіх осіб. Судячи з усього, на вхідній кореспонденції був встановлений корупційний фільтр: на якихось документах проставляли "мінус" і він ховався, а потім і знищувався. Про якісь інші важливі документи повідомляли сторонніх зацікавлених осіб. А зовсім нікому не потрібний хлам одразу брався у офіційну роботу", - пояснив міністр.

Про знахідку було повідомлено правоохоронні органи.

"Очищення влади триває", - резюмував Малюська.





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