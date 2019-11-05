Завершилося тестування претендентів на роботу в Офісі генпрокурора: 193 прокурори не пройшли перший етап атестації, - ГПУ. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Зазначається, що до першого етапу, який складався з анонімного тестування на знання та вміння застосування закону, було допущено 1083 прокурори.

"Успішно здали іспит (тобто набрали необхідні 70 і більше балів зі 100) - 795 з 988 осіб (всі дані станом на 5.11.2019). Їх буде допущено до другого етапу атестації - тестування на загальні здібності і навички", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Прокурори, які проходять атестацію, вимушено порушують закон, - Горбатюк

Нагадуємо, 19 вересня український парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис до 10 тис. осіб.

23 вересня закон підписав президент Зеленський.

Раніше ГПУ повідомила, що заяви на проведення переатестації написали майже 50 відсотків прокурорів.

Читайте також: На пост заступника генпрокурора може бути призначено Лавренюка