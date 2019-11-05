Завершилося тестування претендентів на роботу в Офісі генпрокурора: 193 прокурори не пройшли перший етап атестації, - ГПУ. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.
Зазначається, що до першого етапу, який складався з анонімного тестування на знання та вміння застосування закону, було допущено 1083 прокурори.
"Успішно здали іспит (тобто набрали необхідні 70 і більше балів зі 100) - 795 з 988 осіб (всі дані станом на 5.11.2019). Їх буде допущено до другого етапу атестації - тестування на загальні здібності і навички", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо, 19 вересня український парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис до 10 тис. осіб.
23 вересня закон підписав президент Зеленський.
Раніше ГПУ повідомила, що заяви на проведення переатестації написали майже 50 відсотків прокурорів.