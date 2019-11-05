ЦВК оголосила результати виборів у проблемному окрузі №198 в Черкаській області - переможцем став самовисуванець Рудик

Відповідний протокол було підписано на засіданні ЦВК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українськi Новини".

28-29 жовтня ЦВК проводив перерахунок голосів в окрузі №198 за рішенням суду і встановив, що Рудик набрав 18 921 голос виборців, а його найближчий суперник, кандидат від партії "Слуга народу" Наталія Дьяченко - 17 908 голосів.

Раніше протокол за результатами виборів у 198-му окрузі, де переміг Рудик, скасував Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду, задовольнивши позов Дьяченко.

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Всього по округу №198 (Сміла, Кам'янське, Смілянський район, частина Черкаського району) балотувався 21 кандидат.

У 2014 році Рудик виграв вибори в Раду по цьому ж округу.

Нагадаємо, в серпні Верховний Суд скасував протокол Центрвиборчкому від 21 серпня про результати виборів в окрузі №198 у Черкаській області, згідно з яким перемогу на ньому здобув Рудик.