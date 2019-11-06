На Сумщині податкова міліція ліквідувала незаконну схему закупівлі та експорту пухо-пір'яної суміші на 50 млн грн. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках розслідування кримінального провадження у ч. 2 ст. 212 КК України була встановлена ​​група осіб, які організували і забезпечували функціонування схеми незаконної закупівлі та експорту пухо-пір'яної суміші.

У своїй діяльності фігуранти використовували підконтрольні компанії - суб'єкти ЗЕД та низку пов'язаних фізичних осіб-підприємців, від імені яких здійснювалася закупівля пухо-пір'яної суміші у населення за готівку. В подальшому цю продукцію переробляли в складських приміщеннях на спеціальних верстатах і експортували в Російську Федерацію, Литву та Німеччину за адресою підконтрольних підприємств-нерезидентів за заниженими цінами.

При цьому в обліку підконтрольних компаній-експортерів придбання сировини документально відбивалося як закупівля у підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Водночас під час експорту готової продукції фігуранти підробляли пакети документів, необхідних для митного оформлення товарів (контракти, фітосанітарні сертифікати, посвідчення якості продукції та ін.), в яких значно занижували ціну продукції, що дозволяло документально занижувати валютну виручку і ухилятися від сплати податків. При цьому частину валютної виручки підконтрольні нерезиденти повертали організаторам готівкою, які останні знову використовували для закупівлі нелегальної сировини, її легалізації та експорту.

Таким чином упродовж 2018-2019 років фігуранти провели операцій на суму близько 50 млн гривень.

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На підставі постанов суду проведено обшуки в офісних та нежитлових приміщеннях, якими користувалися фігуранти, а також у місцях їх проживання в м.Сумах і Сумській області.

За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено 2 тис. 502 мішки пухо-пір'яної суміші загальною вартістю понад 20 млн гривень, печатки підконтрольних СГД та ФОП, залучених до незаконної діяльності, чисті аркуші з відбитками їхніх печаток та підписами, чорнові записи, первинну бухгалтерську документацію, електронні носії інформації та комп'ютерну техніку.

Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучені ТМЦ, речі і документи. Триває слідство.