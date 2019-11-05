"Выгнать нахер. Утомил этот парад дебилов": Бужанський виступив проти міністра Милованова після його інтерв'ю "Цензор.НЕТ"

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Милованов зізнався, що на президентських виборах голосував за Порошенка. Знаєте, його все-таки потрібно вигнати нахер. Не за підтримку Порошенка, просто трохи втомив цей парад дебілів", - написав нардеп.

Як повідомлялося раніше, міністр економіки Тимофій Милованов в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" зізнався, що на президентських виборах в 2019 році голосував за головного конкурента Володимира Зеленського Петра Порошенка.

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"Я голосував за Петра Порошенка на президентських виборах. А на парламентських я не голосував, тому що в день виборів я сидів у штабі партії "Слуга народу", з Дмитром Разумковим (спікер парламенту) і Сергієм Корнієнком (перший заступник голови фракції "Слуга народу") допрацьовував програму для навчання в Трускавці", - розповів міністр.

Читайте повне інтерв'ю міністра економіки Тимофія Милованова.