Інспектору поліції Приходьку повідомили про підозру у вбивстві з необережності 5-річного Кирила Тлявова, - Труба

Про це повідомив директор ДБР Роман Труба, передає Цензор.НЕТ.

За словами Труби, учасниками тих трагічних подій було троє дорослих, двоє з яких - правоохоронці, інспектор і поліцейський. Четвертий - неповнолітній, 16-річний син поліцейського. 31 травня з 13:00 до 15:45 всі перебували у дворі поліцейського, вживали спиртні напої, розповів директор ДБР. За його словами, всі домовилися про постріли з вогнепальної зброї по заздалегідь заготовлених мішенях.

Зброя і кулі належали одному з правоохоронців, сказав Труба, кожен із них знав, що "місцевість прострілюється".

"О 15:36 інспектор поліції вистрілив по мішені, яка була на траєкторії між двома будинками. Куля пролетіла на 52 метри, поцілила у верхівку каменя, здійснила рикошет, пролетіла ще 33 м і поцілила в голову хлопчика", - сказав Труба.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг Труби за результатами розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова: "Зброю так і не знайшли". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

За його словами, у той час, коли чоловіки стріляли по мішенях, біля двору крім Кирила було ще троє дітей.

"Сьогодні інспектору поліції оголосили підозру у вбивстві, скоєному з необережності", - сказав Труба журналістам у вівторок у Києві.

Зазначимо, серед усіх фігурантів справи єдиним підозрюваним, який обіймав посаду інспектора поліції, є Іван Приходько.

За словами Труби, інспектор поліції стріляв по мішені, яка була перед лісосмугою. Він не бачив будинків за нею і дітей, але усвідомлював, що стріляє з вогнепальної зброї і порушує закон. Він усвідомлював, що могли постраждати люди.

"Крім цього, всім чотирьом учасникам, які... мають статус підозрюваних, оголошено остаточні підозри в таких злочинах: грубе порушення громадського порядку, вчинене групою осіб з використанням вогнепальної зброї. Також у зберіганні вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу", - зазначив директор ДБР.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд залишив під вартою двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.