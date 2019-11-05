Нефьодов може призначити начальником митниці "мажора" на "Бентлі" Щуцького, якого відмовився призначати Москаль

Про це пише сторінка у Facebook "Митник", передає Цензор.НЕТ.

"Якось тихо і непомітно проходить повз спільноту новина про те, що в.о. начальника Сумської митниці ДФС Олександр Щуцький буде призначений на ту саму посаду до Чорноморської митниці ДМС, що поєднає в собі Херсонську та Миколаївську. Воно і не дивно, що пан Щуцький потрапив до "шортлиста" з 16 керівників, які повинні зареєструвати юридичні особи нових регіональних підрозділів. Він беззаперечно знає, як подати себе - мережа рясніє його фотографіями, які просто створені, щоб рекламувати дорогі елегантні піджаки та коштовні годинники. В його очах - завзятість та доброзичливість, в його позі - впевненість та розслабленість, в його декларації - все записано на дружину, окрім гаража та причепа для катера", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в 2016 році голова Закарпатської обладміністрації Геннадій Москаль відмовлявся брати на посаду керівника обласної митниці Щуцького, який за 4 місяці роботи в ДФС став начальником митного поста "Луцьк" і вже тоді володів "Бентлі" і ще кількома машинами.

Зауважимо, в 2016 році Москаль так прокоментував можливе призначення на посаду керівника Закарпатської митниці Олександра Щуцького: "Щуцький почав працювати в ДФС 4 місяці тому. За цей час він став керівником ТП "Луцьк". За освітою він дизайнер, а за покликанням - "мажор". Щуцький відомий на Волині своїм елітним автопарком, в якому "Бентлі", "Мерседес", "БМВ" та "Ауді", а ще катер і дорога нерухомість. Я не буду спокійно спостерігати за тим, як цього "мажора" призначатимуть керівником Закарпатської митниці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Стратегія розвитку служби, обрана керівництвом митниці, правильна", - Макаренко підтримав реформи нового глави митниці Нефьодова

"Роблячи знижку на складний 2016 рік, можемо собі уявити, що пан Москаль просто хотів поставити на цю посаду якусь іншу людину, свою. Але подивіться на це трішки змазане фото, колеги: чи ви не бачите розслабленості та впевненості в позі цього красеня, доброзичливості в його очах і "Бентлі" під його сідницями? Ні на що не натякаємо, але цікаво буде подивитись на результативність роботи митниць у Миколаєві та Херсоні під керівництвом пана Щуцького, поки не будуть проведені конкурси на постійних начальників. А то, пам'ятаємо, Макс Нефьодов не хоче брати на роботу людей з машинами по кілька мільйонів гривень", - пише паблік у соцмережі.