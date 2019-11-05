Заяви Труби про тимчасове призупинення розслідування справ Майдану не має нічого спільного з вимогами потерпілих, - Закревська

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Закревська зазначила: "Нагадаю. Заява Романа Труби не має нічого спільного з вимогами потерпілих і АДГ (Адвокатська дорадча група).

Наша редакція правки до закону про ДБР, забезпечує сталість розслідуваннь у справах Майдану, а не дає безконтрольні права директору ДБР. Там дуже чіткий критерій для тих, кого ми просимо призначити в ДБР за спрощеною процедурою - НЕ МЕНШЕ 4-Х МІСЯЦІВ ВХОДИТИ ДО СЛІДЧИХ ГРУП ЧИ ГРУП ПРОКУРОРІВ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЯКІ ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЗА ПІДСЛІДНІСТЮ ДО ДБР. Його не можна обійти "заднім числом" чи якось сфальсифікувати.

"Перехідні положення:

Для забезпечення безперервності і ефективності досудових розслідувань кримінальних проваджень, слідчі національної поліції, органів прокуратури, прокурори, в тому числі територіальних прокуратур, можуть бути призначені або переведені до Державного бюро розслідувань без обов’язкового проведення конкурсу в разі, якщо вони проводили досудове розслідування (не менше 4-х місяців входили до складу груп слідчих і прокурорів) у кримінальних провадженнях, які підлягають передачі за підслідністю до Державного бюро розслідувань, але не пізніше ніж 11.01.2020 р."

Читайте також: ГПУ має передати ДБР 5 тисяч томів "справ Майдану", - Труба поскаржився на брак слідчих і можливу "катастрофу"

І саме ці слідчі є "наповненням" для того структурного підрозділу, який ми просимо створити для розслідування справ Майдану і на який збільшити штат ДБР.

Прив'язка до групи слідчих чи прокурорів унеможливлює "ручне" безконтрольне протягування "своїх людей" на посади. І забезпечує саме і лише задекларовану мету виключення - сталість розслідування.

І так, якщо цього не зробити, тоді наслідки, будуть катастрофічними для слідства у справах Майдану.

І ця проблема і розмова виникла не сьогодні. А два роки тому. І рік тому вже було запропоновано рішення. І вже півроку тому зацікавлені сторони включно із майбутніми законодавцями погодились із таким планом.

Яке інше рішення хто бачить? Забити на розслідування справ Майдану? - це не рішення".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Слідчі ГПУ, які вели справи Майдану, перейдуть у ДБР і продовжать розслідування, - Труба