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05.11.19 18:21

Бюджет-2020 передбачає зростання зарплат вчителів на 9%, учителі зі стажем до 10 років отримають разову доплату 21 тис. грн

Зарплати всіх освітян у новому році мають зрости на 9%, а молоді вчителі зі стажем до 10 років, наприкінці року отримають виплату у розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня 2020 року – майже 21 тис. грн.

Бюджет-2020 передбачає зростання зарплат вчителів на 9%, учителі зі стажем до 10 років отримають разову доплату 21 тис. грн

Про це йшлося на презентації Урядом доопрацьованого Державного бюджету-2020, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Загалом передбачається, що таку додаткову виплату отримають 73,9 тис. освітян.

"Дуже важливо підтримати молодого вчителя. У нас є проблема, коли в школу часто не хочуть йти працювати молоді люди. Це означає, що в школах зараз залишається все більше старших людей, які скоро мають вийти на пенсію, і з часом у нас виникне проблема, що навчати банально немає кому. Тому ми як держава зараз звертаємо увагу на становище саме молодих учителів. У них зараз умови оплати праці гірші – менші надбавки, але з іншого боку ми хочемо показати молоді, що бути вчителем – це престижно", – відзначив Прем‘єр-міністр Олексій Гончарук.

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Сьогодні молодий вчитель у середньому отримує майже на 3 тис. гривень на місяць менше за досвідчених педагогів. Так, молодий вчитель сьогодні заробляє приблизно 5 тис. 410 грн на місяць, а досвідчений вчитель зі стажем 30 років – 8 тис. 182 грн.

Міністр освіти і науки України Ганна Новосад відзначила, що цього року також в освітній субвенції вперше враховано актуальний, а не минулорічний контингент дітей.

"Що це означає дуже простими словами. Ми платили заробітну плату за кількістю дітей, яка значно менша від реалістичної. А насправді це означає, що ми просто не доплачували останні 4 роки заробітну плату вчителям. Ми нарешті цю проблему виправляємо і додаємо 2,2 млрд грн для того, щоб враховувати ту кількість учнів, яка є реалістичною. На сьогодні це дозволить усім регіонам повну надбавку за престижність, а не гратися надбавками, як це люблять робити на місцях", – підкреслила  Новосад.

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