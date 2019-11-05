"Зараз є два рішення для енергозабезпечення Луганської області: спецціна на газ для Луганської ТЕС або розблокування поставок вугілля на неї", - Плачков

Оскільки в Луганській області практично одне джерело енергозабезпечення - Луганська ТЕС - то питання безперебійного енергопостачання області пов'язані з її роботою, а це навряд чи можливо за тієї ситуації, в якій працює ця станція (без рішення уряду про спецціну на газ).

Таку думку висловив ексміністр енергетики, глава Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков, передає УНІАН. "Рішення щодо газу (спецціна для Луганської ТЕС) уряд не прийняв. І якщо нічого не зміниться, не буде спеціальної ціни на газ, то в такому режимі станція не зможе працювати", - зазначив Іван Плачков.

За його словами, зараз для регулярного забезпечення регіону електроенергією і теплом необхідно прийняти рішення встановити спеціальну ціну на газ для Луганської ТЕС. Або ж вжити заходів для відновлення поставок вугілля на станцію, які були припинені в червні 2019 року. "Луганський регіон працює в ненадійному режимі, він зав'язаний на одній тільки Луганській ТЕС. Звичайно, потрібно розблокувати постачання вугілля, а крім того, форсувати будівництво нової лінії електропередач. Зараз вже включили Сєвєродонецьку ТЕЦ, але там лише 15 КВт. Перетікання з основної енергосистеми йде в розмірі 30 КВт, це дуже мало. А будівництво нової лінії "Укренерго" буде тільки в середині 2020 року. Так що Луганська ТЕС залишається єдиним джерелом світла для області", - зазначив Іван Плачков.

Експерт підкреслив, що в опалювальний сезон станція споживатиме більше газу, тому що встановлено багато бойлерів і котлів, тобто, йде зростання енергоспоживання. "Весь регіон залежить від Луганської ТЕС. І станція в такому режимі не пропрацює весь опалювальний сезон", - вважає Іван Плачков. Як раніше повідомлялося, на початку жовтня міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що якщо поставки вугілля на Луганську ТЕС не вдасться розблокувати, то Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища готове обговорювати питання зміни ціни на газ для підприємства.

Нагадаємо, Луганська ТЕС може отримувати вугілля залізницею лише з російської території, тому що під'їздів до електростанції контрольованою українською владою територією немає. ТЕС забезпечує електроенергією північ Луганської області, на спалювання газу вона вимушено вже переходила в листопаді минулого року. 25 липня 2019 року заступник голови Луганської військово-цивільної обласної адміністрації Юрій Клименко заявив, що запасів вугілля на Луганській ТЕС вистачить до 29 липня, після чого через блокування поставок з боку Росії станцію доведеться зупинити, що загрожує відключеннями на контрольованій урядом території області. Знеструмлення шахт у регіоні призведе до їхнього затоплення упродовж періоду від півтора до 24 годин, повідомляється в протоколі регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, який оприлюднила 25 липня пресслужба ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання".