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05.11.19 23:59

На Донеччині податкова міліція вилучила з незаконного обігу пального на 800 тис. грн. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Донецькій області, які включені до складу Об'єднаних сил, зупинили на території регіону безліцензійну торгівлю пальним і вилучили велику партію підакцизних товарів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

На Донеччині податкова міліція вилучила з незаконного обігу пального на 800 тис. грн 01

Так, було встановлено місцеву жительку, яка без отримання відповідної ліцензії здійснювала реалізацію паливно-мастильних матеріалів на АЗС, розташованій на території області.

За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 9 тис. 438 літрів бензину марки "А-95", 8 тис. 956 літрів бензину марки "А-92" і 9 тис. 689 літрів дизельного пального загальною вартістю майже 800 тис. грн, а також 4 резервуари і 4 паливно-роздавальні колонки.

На Донеччині податкова міліція вилучила з незаконного обігу пального на 800 тис. грн 02

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На Донеччині податкова міліція вилучила з незаконного обігу пального на 800 тис. грн 03
На Донеччині податкова міліція вилучила з незаконного обігу пального на 800 тис. грн 04

Всього вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму понад 3,5 млн грн.

Стосовно правопорушниці складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.

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