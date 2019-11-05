Батько Гандзюк: Обіцянок у справі Каті було багато і від минулої влади, і від нинішньої. Але конкретних дій поки не бачу

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі виданню "ГОРДОН"



3 листопада перший заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков заявив, що підозрюваний у причетності до організації вбивства Олексій Левін платив гроші за мовчання рідним інших фігурантів справи.

"Окрім заяви СБУ, інших відомостей стосовно цього в мене немає. Цілком імовірно, що організатори згодом підтримували родичів виконавців убивства, щоб вони мовчали. Чи відіграло це якусь роль у розслідуванні – не знаю. Була також інформація, що [голова Херсонської облради Владислав] Мангер та його родичі передавали гроші Левіну. Під час виїзду із країни він пройшов "зеленим коридором" і не міг узяти із собою більше ніж $10 тис. А йому ж за щось там жити треба. Він уже дев'ять місяців, як не в Україні", – зазначив Гандзюк.

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Він підкреслив, що президент України Володимир Зеленський не прийшов на акцію "Рік без Каті", яка відбулася в Києві 4 листопада.

"Сподіваюся, Зеленський дотримає обіцянку, що замовників та організаторів убивства Каті знайдуть і покарають. Я запрошував його прийти на вчорашній вечір пам'яті, але він не прийшов. Заяв і обіцянок дуже багато як від минулої влади було, так і від нинішньої. Подивимося. Конкретних дій я поки не бачу. Учора я спілкувався з багатьма людьми, мені співчувають. Вони вважають, що Катя – це вже символ. А те, що сталося, – системне явище в нашому суспільстві. І багато хто вважає це червоною рискою. Якщо цей Рубікон не буде перейдено, якщо не буде покарано замовників, то наша країна, напевно, не зможе далі розвиватися. Це індикатор: буде в нас справжня демократична країна чи не буде", – резюмував батько вбитої активістки.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімацію. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.