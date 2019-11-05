Десятки польських активістів виступили за відновлення зруйнованих українських могил

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Наше слово", вони провели акцію на кладовищах з нагоди Дня всіх святих.

Зо два десятки учасників, серед яких Данута Куронь, Ізабелла Хруслінська, Рафал Сушок, звернулися із закликом проти знищення українських місць пам'яті і проти агресії щодо українців. На захід запросили українців з Польщі та України, вихідців з Любачівщини і Надсяння, а також греко-католицького і римокатолицький священиків.

Автори листа наголошують, що вони роблять своє звернення, "стоячи у українських могил, які були зруйновані і осквернили в попередні роки руками польських націоналістів, і які до цих пір не відновлені".

"Наша присутність на обох цих кладовищах – символічна. Саме тут, три роки тому, у жовтні 2016 року, ми публічно прочитали "Заклик з Верхрати" – звернення, підписане десятками представників польської інтелігенції, художників, громадських активістів. Це був голос протесту проти знищення українських місць пам’яті та проти агресії щодо українців, яка поширювалася у Польщі.



З 2014 року – який став також початком російської агресії в Криму та на Донбасі – виразним її проявом у Польщі стало посилення активності кремлівської пропаганди й антиукраїнські провокації. У країні були осквернені, часто неодноразово, вісім українських об’єктів, хрестів, пам’ятників, могил.

У тому числі ті, котрі – як-от поховання на військовому кладовищі в Пикуличах чи могила в Монастирі – були встановлені державною інституцією, Радою збереження пам`яті про боротьбу та мучеництво", - йдеться в зверненні.

Учасники акції зазначають, що попри те, що з часу окремих провокацій та вандалізму минуло 4-5 років, польська влада та органи, відповідальні за захист місць пам’яті, не вжили жодних заходів, аби виправити заподіяне зло. Як не було спроб знайти порозуміння з українською меншиною Польщі з приводу так званих "нелегальних" пам’яток.

"У той же час ми спостерігаємо небезпечний розвиток ситуації у політичному вимірі: питання українських могил та пам’ятників, зруйнованих у Польщі, вплетене у міжнародні суперечки обох держав. Тим самим польських громадян української національності позбавляють права брати участь у дискусії про їхню історичну спадщину в статусі партнерів, їх роблять заручниками польської зовнішньої політики", - підкреслюють підписанти.

Деякі можновладці та державні чиновники вирішили зміцнити свою політичну позицію, намагаючись залякати українську меншину. У ганебній кампанії вони не цуралися публічного цькування активістів української спільноти, наклепів та маніпулювання історичними фактами.

Ці дії заслуговують на осуд ще й тому, що ініціатором антиукраїнської кампанії після урочистих заходів біля могил жертв воєнного злочину селі Сагринь був воєвода – тобто службовець, що представляє польську державу".

"Закликаємо: ми не будемо миритися зі знищенням могил, кладовищ та пам’ятників! Ми знаємо, що вони часто пов’язані з важким минулим. У Польщі є місця пам’яті з часів поділів країни, повстань, двох світових воєн. Є могили німецькі, російські, шведські, українські. А польська традиція – це пошана до померлих! Нехай вони спочивають спокійно", - підсумували ініціатори акції.