Зеленський доручив створити Військову поліцію та впровадити систему керівництва силами оборони за стандартами НАТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Міністр оборони Андрій Загороднюк до 31 грудня має впровадити нову об'єднану систему керівництва й управління силами оборони, яка відповідатиме стандартам НАТО. Крім того, у структурі Міноборони має бути створено сучасний ефективний правоохоронний орган - Військова поліція", - йдеться в повідомленні.

Також президент вважає за необхідне, щоб до кінця року Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України створило концепцію об'єднаного реєстру ветеранів та розробило проєкт технічного завдання платформи "Е-ветеран".

Глава держави поставив завдання міністру внутрішніх справ Арсену Авакову до кінця року вдосконалити процедури видачі посвідчень водія, а також спростити процедури акредитації закладів, що здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації водіїв.

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