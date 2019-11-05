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05.11.19 19:38

Від початку доби ворог тричі порушував режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці тричі порушили режим припинення вогню.

Від початку доби ворог тричі порушував режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

Як зазначає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, всі обстріли по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, ворог відкривав вогонь по позиціях ЗСУ біля Водяного в Приазов'ї (з ручних і станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї), Старогнатівки (з крупнокаліберних кулеметів) і Лебединського (з крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї).

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Упродовж цієї доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, 4 листопада ворог за добу 20 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 122-мм артилерію, міномети і озброєння БМП. Втрат немає.

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