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05.11.19 20:34

Горбатюк може очолити підрозділ ДБР з розслідування справ Майдану, - Труба

Колишній начальник управління спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк може очолити структурний підрозділ Державного бюро розслідувань, яке займатиметься розслідуванням злочинів на Майдані.

Горбатюк може очолити підрозділ ДБР з розслідування справ Майдану, - Труба

Про це 5 листопада під час брифінгу повідомив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Найближчим часом буде створено в ДБР окремий структурний підрозділ, який займатиметься розслідуванням кримінальних проваджень справ Майдану. Якщо Горбатюк виявить бажання взяти участь у конкурсі - будь ласка. Але умови для всіх рівні... Особисто мені Горбатюк не говорив, що хоче бути керівником структурного підрозділу ДБР", - сказав Труба.

21 жовтня в ГПУ повідомили про ліквідацію управління спецрозслідування ГПУ, яке розслідувало злочини на Євромайдані. Його очолював Горбатюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Горбатюк розповів про розмову з Богданом щодо справ Майдану на зустрічі із Зеленським: "Все розслідувано: і вбивства протестувальників, і вбивства міліціонерів. Значить - все, далі не потрібно розслідувати". ВIДЕО

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