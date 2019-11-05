Горбатюк може очолити підрозділ ДБР з розслідування справ Майдану, - Труба

Про це 5 листопада під час брифінгу повідомив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".
"Найближчим часом буде створено в ДБР окремий структурний підрозділ, який займатиметься розслідуванням кримінальних проваджень справ Майдану. Якщо Горбатюк виявить бажання взяти участь у конкурсі - будь ласка. Але умови для всіх рівні... Особисто мені Горбатюк не говорив, що хоче бути керівником структурного підрозділу ДБР", - сказав Труба.
21 жовтня в ГПУ повідомили про ліквідацію управління спецрозслідування ГПУ, яке розслідувало злочини на Євромайдані. Його очолював Горбатюк.