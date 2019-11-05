У Держгеокадастру заберуть повноваження і перетворять на технічну функцію, - Милованов

Про це міністр економіки Тимофій Милованов розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми вже усунули і звільнили більш ніж десяток регіональних начальників. Щотижня у нас наради, на кількох я був. 11 жовтня я особисто з Висоцьким (Тарас Висоцький - заступник Милованова в міністерстві, який відповідає за аграрний напрямок. - Ред.) проводив нараду. Геокадастр, "Укрспирт", Державна продовольча служба - це було все разом. Ми моніторимо, де є проблеми, міняємо керівників, тому що люди швидко вміють вибудовувати схеми. Ми зараз відкрили конкурс на керівника Геокадастру. Відкриваємо конкурси на місцях. Це займе певний час", - зазначив чиновник.

За його словами, до проведення конкурсів Міністерство відстежує появу "червоних прапорів", якщо бачать - змінюють "людей тимчасових на інших тимчасових".

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"Крім того, у Геокадастру потрібно забрати повноваження. Він має перетворитися на технічну функцію. Другий паралельний процес - це його наповнення і прозорість", - підкреслив Милованов.

Він також уточнив, що в Службі вже поміняли понад 10 регіональних менеджерів.

Читайте повне інтерв'ю міністра економіки Тимофія Милованова.

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