Жеваго хотів зустрітися щодо руди, але податки - це не до мене питання, це рішення Верховної Ради, - Милованов

Про це міністр економіки Тимофій Милованов розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За його словами, власник гірничовидобувної компанії Ferrexpo (Полтавський ГЗК) Костянтин Жеваго хотів зустрітися щодо законопроєкту №1210, що збільшує ренту на видобуток залізної руди.

"Але податки - це не до мене запитання. Це рішення Верховної Ради", - зазначив чиновник.

В цілому, за його словами, до нього ніхто з олігархів не приходив і не дзвонив, щоб про щось домовитися.

Нагадаємо, 9 жовтня Державне бюро розслідувань оголосило в розшук колишнього депутата Верховної Ради, мільярдера Костянтина Жеваго, який був власником банку "Фінанси і кредит". Йому закидають причетність до розтрати 2,5 млрд гривень банку. 5 листопада директор ДБР Роман Труба повідомив, що Жеваго переховується в одній із країн Європи.

Водночас Тимофій Милованов звернувся до парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики з пропозицією переглянути низку положень скандального законопроєкту №1210. Зокрема, він запропонував переглянути запропоновані законопроєктом підходи до нарахування ренти на залізну руду і збільшення рентних платежів.

Читайте повне інтерв'ю міністра економіки Тимофія Милованова.

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