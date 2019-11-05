Давайте чесно: ще 5-7 років - і нічого буде приватизувати, олігархи загнали великі підприємства в борги, - Милованов

Про це міністр економіки Тимофій Милованов розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Він погодився, що великі підприємства - "Одеський припортовий завод" (ОПЗ), "Центренерго", "Сумихімпром" - загнані в борги олігархами. На думку чиновника, зараз потрібно фіксувати активи.

"Треба фіксувати активи і збитки, щоб вони ще гіршими не ставали. Давайте чесно: ще 5-7 років - і нічого буде приватизувати. У мене немає сильної відповіді на це питання.

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Подивимося, що буде щодо землі відбуватися, тому що там "чорного" теж вистачає, подивимося, що з "Укрспиртом" відбувається. Якщо ринок землі проходить добре і йде детінізація, якщо все це працює, то я думаю, що приватизацію теж можна буде зрушити з місця", - зазначив Милованов.

Водночас, він нагадав, що президент Володимир Зеленський розпорядився на початок-середину наступного року вивести щось на приватизацію.

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"Всі великі підприємства з серйозними проблемами. Одне міністерство нічого не зможе зробити. Це має бути операція від прем'єра і президента разом із правоохоронними органами, з парламентом. Можливо, необхідно законодавчо чистити. Можливо - визнавати втрати в одних місцях і те, що залишається розбивати, продавати", - припустив глава міністерства.

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