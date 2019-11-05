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05.11.19 21:15

Під час продажу "Мотор січі" китайським інвесторам треба залишити блокуючий пакет акцій, щоб не допустити ліквідації підприємства, - експерт Слободянюк

Економічний експерт Максим Слободянюк прокоментував ситуацію з можливим продажем китайським інвесторам підприємства "Мотор Січ", можливими наслідками цього та озвучив рецепти для української влади, щоб зберегти підприємства.

Під час продажу "Мотор січі" китайським інвесторам треба залишити блокуючий пакет акцій, щоб не допустити ліквідації підприємства, - експерт Слободянюк

Про це він заявив у коментарі для Цензор.НЕТ.

Слободянюк зазначив: "Ми маємо бути впевнені, що технологія залишиться в Україні і завод купили не для того, щоб його угробити. Що часто буває причиною викупу контрольних пакетів? Як переконатися в добрих намірах Китаю? Нехай китайська сторона гарантує через додатковий "cash in" у завод свої серйозні і добрі наміри. Скільки? Нехай запропонують.

У цій угоді брало участь багато компаній, я таке бачив уже багато разів: вони з часом об'єднуються в одну компанію для тотального контролю над тим, що купили. Тому Україні вигідно вести зараз політику затягування нескінченних переговорів доти, доки Китай не прийде з розкритими картами і не запропонує повернути частину акцій державі. Скільки? Думаю, відсотків 20 Китай зможе собі дозволити: щоб залишитися в легальній угоді, яку підтвердить і гарантує нова українська влада".

Експерт продовжив: "Навіщо країні ці відсотки? Щоб мати блокуючий пакет, на випадок якщо будемо розуміти, що Китай діє не в національних інтересах. Без цих двох параметрів угоди - 1) справедливий cash in, інвестиції в саму компанію, припустимо 100 мільйонів доларів додаткові, 2) повернення частини відсотків державі.

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Цей процес може затягнутися на роки. А як ми всі розуміємо: це не вигідно ні Китаю, ні Україні (Китай, як стратегічний партнер не допомагатиме тому, хто в підвішеному стані). Кому ж це буде вигідно? Тільки Америці і за нульовою ціною. А от якщо це все візьме і запропонує Китай?! "

"Тоді ми і перевіримо, наскільки політично тисне США на нову владу і як остання вміє робити правильний арбітраж. Де для арбітражу потрібна позиція суб'єктності і чіткість очікувань. Україна має показати, що грає у власних інвестиційних і стратегічних інтересах", - резюмував експерт.

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Максим Слободянюк- експерт у міжнародних угодах m&a (злиття і поглинання). Максим - засновник Nika tech holding (nikatech.net) - міжнародна інвестиційна компанія, в якій 13 років займаються розробкою, купівлею, продажем технологій і технологічних компаній на ринках Китаю, Японії, Америки, Європи, СНД. Компанія також інвестує в технологічні компанії в Україні, в яких глобальна дистрибуція (їх продукти і технології використовуються у всьому світі). Брала участь в угодах з Facebook, Google, QQ (China), Yahoomobage (Japan)

Також Максим - учений, відзначений як Найкращий молодий винахідник світу (Всесвітньою організацією інтелектуальної власності в 2006 р. у Женеві)

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