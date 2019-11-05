Під час продажу "Мотор січі" китайським інвесторам треба залишити блокуючий пакет акцій, щоб не допустити ліквідації підприємства, - експерт Слободянюк

Про це він заявив у коментарі для Цензор.НЕТ.

Слободянюк зазначив: "Ми маємо бути впевнені, що технологія залишиться в Україні і завод купили не для того, щоб його угробити. Що часто буває причиною викупу контрольних пакетів? Як переконатися в добрих намірах Китаю? Нехай китайська сторона гарантує через додатковий "cash in" у завод свої серйозні і добрі наміри. Скільки? Нехай запропонують.

У цій угоді брало участь багато компаній, я таке бачив уже багато разів: вони з часом об'єднуються в одну компанію для тотального контролю над тим, що купили. Тому Україні вигідно вести зараз політику затягування нескінченних переговорів доти, доки Китай не прийде з розкритими картами і не запропонує повернути частину акцій державі. Скільки? Думаю, відсотків 20 Китай зможе собі дозволити: щоб залишитися в легальній угоді, яку підтвердить і гарантує нова українська влада".

Експерт продовжив: "Навіщо країні ці відсотки? Щоб мати блокуючий пакет, на випадок якщо будемо розуміти, що Китай діє не в національних інтересах. Без цих двох параметрів угоди - 1) справедливий cash in, інвестиції в саму компанію, припустимо 100 мільйонів доларів додаткові, 2) повернення частини відсотків державі.

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Цей процес може затягнутися на роки. А як ми всі розуміємо: це не вигідно ні Китаю, ні Україні (Китай, як стратегічний партнер не допомагатиме тому, хто в підвішеному стані). Кому ж це буде вигідно? Тільки Америці і за нульовою ціною. А от якщо це все візьме і запропонує Китай?! "

"Тоді ми і перевіримо, наскільки політично тисне США на нову владу і як остання вміє робити правильний арбітраж. Де для арбітражу потрібна позиція суб'єктності і чіткість очікувань. Україна має показати, що грає у власних інвестиційних і стратегічних інтересах", - резюмував експерт.

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Максим Слободянюк- експерт у міжнародних угодах m&a (злиття і поглинання). Максим - засновник Nika tech holding (nikatech.net) - міжнародна інвестиційна компанія, в якій 13 років займаються розробкою, купівлею, продажем технологій і технологічних компаній на ринках Китаю, Японії, Америки, Європи, СНД. Компанія також інвестує в технологічні компанії в Україні, в яких глобальна дистрибуція (їх продукти і технології використовуються у всьому світі). Брала участь в угодах з Facebook, Google, QQ (China), Yahoomobage (Japan)

Також Максим - учений, відзначений як Найкращий молодий винахідник світу (Всесвітньою організацією інтелектуальної власності в 2006 р. у Женеві)