Зеленський дав доручення міністрам у сфері охорони здоров'я, соціальної політики, освіти і культури

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради та Кабінетом Міністрів, що відбулася в Офісі Президента, Глава держави наголосив, що міністр соціальної політики Юлія Соколовська має забезпечити запровадження сервісу призначення пенсій та отримання довідок за допомогою спеціального мобільного додатка до кінця року, а також запровадити механізм призначення пенсій при досягненні пенсійного віку без звернення особи.

Крім того, Володимир Зеленський вважає за необхідне, щоб до 31 січня 2020 року Міністерство охорони здоров’я удосконалило роботу системи екстреної медицини та до лютого забезпечило створення й функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації.

Президент також поставив завдання міністру освіти і науки Ганні Новосад. Зокрема, до кінця року має бути сформовано законодавчу основу для роботи базової та профільної школи за новими освітніми стандартами та забезпечено повноцінний запуск роботи Національного фонду досліджень.

Крім того, Зеленський доручив Міністерству культури, молоді та спорту до кінця року розробити законопроєкт щодо інформаційного простору України.

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