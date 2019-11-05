"Місцеве самоврядування хочуть пограбувати в бюджеті на 160 мільярдів гривень. Завтра прорвуть колектори в інших містах" - Філатов

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Філатов зазначив: ""Київ втомився"(с)

Стрічка сповнена лайна, де люди, які не розуміють масовий п@здець, що наздоганяє нас системно з часів СРСР, намагаються змагатися в дотепності.

Безумовно, радіти нічому. Але й реготати теж не варто. У Києві прорвало "семисотку". Напірний колектор.

Завтра може "втомитися" Дніпро. Чесно. З колектором у 1200... Післязавтра Одеса. Ви хіба не курсі, які проблеми в Південній Пальмірі з дамбою?

Ми всі живемо в радіусі 100 метрів від свого під'їзду. І це нормально. Ніхто, крім можновладців, не зобов'язаний замислюватися про стан мереж, інфраструктур, мостів. "Вас, бл@дей, вибрали. Ви і думайте"(с) Ми і думаємо.

Уже чотири роки, кожен Божий день, я кричу хоч Пєті, хоч Вові, що житловий фонд зношено на 80 відсотків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою. Кілька машин провалилося під асфальт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що критична інфраструктура зношена критично. Що обвал під'їзду в Дрогобичі - це тільки початок.

Що потрібно ухвалити Муніципальний Кодекс. Розділити повноваження місцевого самоврядування і центральної влади.

Що не слід підміняти рішення проблем дурними суперечками і роликами в Інстаграмі.

Чотири роки я кричу в порожнечу... А у відповідь Кабмін хоче пограбувати місцеве самоврядування наступного року на 160 мільярдів гривень. А інші мери мовчать. Зачаїлися. Як миші. Але я буду кричати. Тому, що навіть один голос - це вже багато. Підтримайте мене".