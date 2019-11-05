У Кабміні не обговорюються домовленості з Коломойським про "Приватбанк", уряд захищає держбанки, - Милованов

Про це міністр економіки Тимофій Милованов розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Жодні домовленості не обговорюються. Це ілюзія. Або неправильно були витлумачені слова прем'єра. Він говорив у ширшому контексті, а потім перейшли на Приватбанк і все змішалося. Кабмін такими розмовами не займається. Кабмін захищає державні банки", - заявив чиновник.

Читайте також: Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів від МВФ не буде - "WSJ"

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило, що Олексій Гончарук заявив, що влада шукає "компроміс" з олігархом Ігорем Коломойським щодо "Приватбанку" у справі на $5,5 млрд.

Читайте повне інтерв'ю міністра економіки Тимофія Милованова.