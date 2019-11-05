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05.11.19 22:40

Міносвіти України тимчасово призупинило атестацію вишів

Міністерство освіти і науки (МОН) тимчасово призупинило атестацію українських вишів цього року для донабору експертів у комісію з атестації.

Міносвіти України тимчасово призупинило атестацію вишів

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОН.

Атестація університетів продовжиться на початку 2020 року.

За словами глави МОН Анни Новосад, наступного році базове фінансування науки в вишах збільшиться з 100 млн до 400 млн грн.

Новосад зазначила, що Міносвіти запропонує Кабміну перерозподілити 100 млн грн, передбачених на базове фінансування цього року, на дофінансування пілотного проєкту зі створення центрів колективного користування науковим обладнанням в університетах. На даний момент таких центрів в Україні відкрито 14.

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