Росія себе представляє нейтральною стороною, хоча є активним учасником конфлікту на Донбасі, - Лінкявічюс

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Міністр зазначив, що розведення сил в районі Золотого, яке проходить зараз - це чутливий момент. А перемир'я на Донбасі, нагадує глава МЗС Литви, знову не дотримується.

"Все це ніби відсувається і відразу ж критика з боку Росії, що неможливо домовлятися. До цього треба з одного боку звикнути, з іншого - дуже твердо триматися. Найбільша перешкода цьому процесу - те, що Росія себе представляє нейтральною стороною, хоча є активним учасником цього конфлікту. Хоча офіційно вони такими не вважаються", - сказав Лінкявічус.

При цьому він констатував, що РФ, незважаючи на обіцянки допомоги у врегулюванні ситуації, робить навпаки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Литви Лінкявічюс відвідав прифронтове Широкине, - пресцентр ООС. ФОТОрепортаж