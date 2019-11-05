Джуліані просував Трампу негативні історії про Україну, - в Конгресі США оприлюднили свідчення Волкера

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Волкер, зокрема, розповідав про те, що на одній із зустрічей із Джуліані закликав його не довіряти колишньому генпрокурору України Юрію Луценку. Він зазначив, що запевняв Джуліані, що Луценко "не заслуговує довіри" і не варто "слухати, що він каже".

Що стосується ексвіцепрезидента США Джо Байдена, то Волкер розповів про своє ставлення з приводу його тиску на українську владу для звільнення ексгенпрокурора Віктора Шокіна. Волкер зазначив, що вважає, що в цьому випадку Байден "виконував політику США, і що було доволі зрозумілим на міжнародному рівні, що це була правильна політика". У питанні розслідування його діяльності, Волкер повідомив, що не вірить у можливі злочини Байдена.

"І я сказав Руді вперше, коли ми сіли поговорити, що мені просто не віриться, що гроші або речі для його сина або будь-що такого плану впливатиме на Джо Байдена та його обов'язки на посаді віцепрезидента. Я знаю його давно, він людина доброчесна, і це (розслідування – ред.) не заслуговує на довіру", - пояснив ексспецпредставник.

За його словами, Трамп у травні вважав, що українці "корумповані та жахливі" і він "не хоче витрачати час на це". Однак, він разом із послом США в ЄС Гордоном Сондлендом активно закликав Трампа провести зустріч із новим українським президентом, тому що він може побороти всі ті речі, які турбують американського президента, однак Трамп не повірив цьому та був скептично налаштований. Він також фактично дав "рекомендацію" Україні – говорити з Джуліані.

Читайте також: Посол США в ЄС Сондленд визнав зв'язок між військовою допомогою і розслідуванням проти Байдена

Сам Волкер негативно говорить про вплив Джуліані на Трампа. Він зазначає, що саме Джуліані формував негативне ставлення Трампа до України, про що колишній спецпредставник розповідав Зеленському та керівнику Офісу президента Андрію Богдану під час зустрічі в Канаді.

"Негативні історії про Україну, які просував Джуліані, були проблемою. На мій погляд, це заважало нашим можливостям будувати відносини так, як ми повинні були робити", - підкреслив Волкер.

Однак, колишній спецпредставник організував першу телефонну розмову між Джуліані та помічником президента Зеленського Андрієм Єрмаком. Він зазначив, що після цієї розмови Джуліані виступив за проведення телефонного дзвінка між Зеленським та Трампом, який відбувся всього за кілька днів.

За словами Волкера, він був здивований змістом розмови Трампа та Зеленського, а сама розмова була "вкрай невдалою".

"Це знову створило проблему, коли все те, що ми намагаємося зробити для просування двосторонніх відносин, посилення нашої підтримки України, зміцнення позицій проти Росії, тепер затягується внутрішньополітичними дебатами в США, внутрішньополітичним наративом, що затьмарює це. І я вважаю, що це було вкрай невдало для нашої політики щодо України", - пояснив він.

На запитання, чи вважає він, що в цій розмові Трамп дійсно просив у Зеленського щось, що могло вплинути на внутрішню політику США, Волкер відповів ствердно. На його думку, про це йшлося у заклику Трампа сконтактувати із генпрокурором США. Він також зазначив, що Єрмак був присутній під час розмови Трампа і Зеленського.

Згодом Волкер пояснив свої переписки щодо заяви, яку мав зробити Зеленський з приводу подолання корупції в України для того, аби у Штатах могли призначити дату зустрічі Трампа та Зеленського. За його словами, Єрмак надіслав йому текст цієї заяви, однак у ній не було жодного слова про розслідування щодо Burisma та можливого втручання України у вибори 2016 року в США. Волкер зазначив, що показав цей текст Джуліані, який зазначив, що якщо у ньому немає згадок про ці два пункти, то ця заява "не буде викликати довіри". Тоді колишній спецпредставник перепитав Джуліані, чи буде достатньо того, якщо вся заява лишиться такою самою, а просто в кінці додасться згадка про Burisma та вибори 2016 року, на що Джуліані відповів ствердно.

Ці пропозиції Волкер передав Єрмаку, на що той запитав, чи США надсилали офіційний запит щодо розслідування можливого втручання України в американські вибори. Волкер попросив часу дізнатися щодо цього, і встановив, що Штати цього ніколи не робили. Тому Єрмак озвучив думку, що, якщо США не надсилали офіційного запиту, то це "зовсім інша справа". Волкер погодився із цим.

"І мій коментар до нього був, що я думаю, це вагомі причини. І, крім того, я просто вважаю, що важливо уникати всього, що виглядає так, ніби це може вплинути на нашу внутрішню політику, і це могло б статися. Тому просто не робіть цього. Тому я сказав Андрію, я згоден з вами, не робіть цього", - пояснив Волкер.

Наостанок він зазначив, що зрештою ідея із публічною заявою Зеленського "померла", тому що Україна не хотіла згадувати питання Burisma та виборів 2016 року.

"Вона померла. Я маю на увазі, - тільки-но ми почали бачити темп взаємодії з Україною, у нас одразу виникло відчуття, що Руді не буде переконаний, що це (заява – ред.) щось значить, і, отже, не передасть позитивний сигнал президенту, якщо він не скаже про Burisma і 2016 рік. Я погодився з українцями, що вони не повинні цього робити, і фактично сказав їм, просто закиньте це, почекайте, поки у вас не буде свого генерального прокурора. Давайте працювати над такими істотними питаннями, як допомога в сфері безпеки і таке інше. Давайте просто зробимо це. Отже, ми закинули це", - пояснив Волкер.

Що стосується заморожування надання Україні військової допомоги, то колишній спецпредставник розповів, що дізнався про це за кілька днів до розмови Зеленського і Трампа. Він намагався знайти причину цієї затримки, яка, на його думку, була "незвичною", однак під час розмов із низкою чиновників, жоден не зміг назвати конкретної її причини. Волкеру так і не вдалося дізнатися, чому військова допомога Україні була тимчасово заморожена.