Зеленський призначив американського адвоката Мака своїм позаштатним радником

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Призначити Ендрю Романа Мака Радником Президента України, поза штатом (за згодою)", - йдеться в указі, підписаному 5 листопада.

За даними ЗМІ, Мак отримав свідоцтво адвоката від Верховного суду Пенсільванії в США в 2000 році.

За даними журналістів, у 2002 році Мак був найнятий PricewaterhouseCoopers на посаду старшого юриста в київському відділенні компанії. Він мав намір залишитися в Україні на два роки, але потім, у 2004 році, йому запропонували співпрацю з компанією Magisters.

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Нині Мак є співробітником юридичної фірми "Астерс", очолює офіс у Вашингтоні, США. Він спеціалізується на супроводі міжнародних угод за участю США, України та країн СНД, є експертом в галузі M&A, корпоративного та антимонопольного права, compliance, законів FCPA та UK Bribery Act, ринків капіталу й державного регулювання.