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06.11.19 07:45

Зеленський призначив американського адвоката Мака своїм позаштатним радником

Президент України Володимир Зеленський призначив американського адвоката Ендрю Романа Мака своїм позаштатним радником.

Зеленський призначив американського адвоката Мака своїм позаштатним радником

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Призначити Ендрю Романа Мака Радником Президента України, поза штатом (за згодою)", - йдеться в указі, підписаному 5 листопада.

За даними ЗМІ, Мак отримав свідоцтво адвоката від Верховного суду Пенсільванії в США в 2000 році.

За даними журналістів, у 2002 році Мак був найнятий PricewaterhouseCoopers на посаду старшого юриста в київському відділенні компанії. Він мав намір залишитися в Україні на два роки, але потім, у 2004 році, йому запропонували співпрацю з компанією Magisters.

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Нині Мак є співробітником юридичної фірми "Астерс", очолює офіс у Вашингтоні, США. Він спеціалізується на супроводі міжнародних угод за участю США, України та країн СНД, є експертом в галузі M&A, корпоративного та антимонопольного права, compliance, законів FCPA та UK Bribery Act, ринків капіталу й державного регулювання.

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