Основний ризик вони вбачають у тому, що не пройдуть перевірку на доброчесність, - Рябошапка про прокурорів, які відмовилися від переатестації

Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"У багатьох прокурорів є свої наставники, власники чи куратори, які їх спрямовують. І атестація якраз може бути одним з інструментів, що допоможе виявити контрольованих прокурорів і позбутись їх", - вважає генпрокурор.

За його словами, більшість не ризикнули йти на атестацію.

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"Багато з них бояться перевірки на доброчесність – останнього етапу атестації. Дехто вирішив, що втомився, і пішов, наприклад, на пенсію. А більшість – просто не ризикнули", - зазначив Рябошапка.

Зокрема, саме зі страхом перевірки на доброчесність він пов'язує відмову проходити переатестацію 218 прокурорів із ГПУ.

"При цьому вони вам скажуть: "Ми не погодилися, бо це для нас принизливо. Ми – такі всі правильні, компетентні, нам довіряє суспільство, захищали його від злочинців, а нас чогось відправили на переатестацію"", - додав Рябошапка.

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Нагадуємо, 19 вересня український парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис. до 10 тис. осіб. 23 вересня закон підписав президент Зеленський.

Раніше ГПУ повідомила, що заяви на проведення переатестації написали майже 50% прокурорів.