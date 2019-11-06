Найманці РФ чотири рази за добу перекривали шлях патрулям ОБСЄ на Донбасі, - звіт

Як повідомляється в останньому звіті СММ ОБСЄ, протягом понеділка, 4 листопада, зафіксовано чотири подібні випадки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На блокпості на східній околиці н. п. Шевченко (непідконтрольний урядові, 69 км на південь від Донецька) двоє озброєних членів збройних формувань (один явно озброєний) знову відмовили патрулю СММ в проїзді в західному напрямку до н. п. Миколаївка (непідконтрольний урядові, 70 км на південь від Донецька), посилаючись на те, що "вище командування не було поінформоване", - йдеться у звіті.

Як зазначається, другий випадок стався на блокпості на північ від н. п. Заїченко (непідконтрольний урядові, 93 км південніше Донецька). Двоє бойовиків не пропустили патруль місії у південному напрямку до Саханки (непідконтрольна урядові, 97 км на південь від Донецька), посилаючись на "проведення робіт із розмінування".

"На блокпості на північ від Новоазовська (непідконтрольний урядові, 102 км на південний схід від Донецька) двоє озброєних членів збройних формувань знову відмовили команді місії у проїзді до н. п. Сєдове (непідконтрольний урядові, 106 км на південь від Донецька), посилаючись на "присутність диверсійної групи в районі", - інформують спостерігачі.

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Крім того, орієнтовно за 3 км на південний захід від н. п. Металіст (непідконтрольний урядові, 7 км на північний захід від Луганська) член російських збройних формувань "відмовив патрулю місії у доступі до об'єкта військового типу, посилаючись на відсутність дозволу пропускати кого-небудь на територію об'єкта".