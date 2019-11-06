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06.11.19 07:56

У Євросоюзі визнають, що Україна зробила багато для отримання макрофінансової допомоги ЄС, - Кулеба

У Євросоюзі уважно спостерігають за розвитком діалогу між Україною та МВФ і визнають, що наша країна багато зробила для отримання макрофінансової допомоги від ЄС.

У Євросоюзі визнають, що Україна зробила багато для отримання макрофінансової допомоги ЄС, - Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на зустрічі з журналістами за підсумками засідання Комітету асоціації Україна - ЄС в Брюсселі заявив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

Так він відповів на запитання, яким чином дискусії між Україною і МВФ щодо умов надання фінансової підтримки можуть вплинути на отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

"Сьогодні на зустрічах, які я мав, колеги з Європейського Союзу зазначали, що Україна справді зробила дуже багато для отримання макрофінансової допомоги ЄС. Водночас вони спостерігають за розвитком нашого діалогу з МВФ. Але я сьогодні відчув дуже сильну підтримку України, і готовність наших європейських партнерів її продовжувати. Тому станом на зараз у мене дуже позитивні враження щодо цього", - зазначив Кулеба.

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Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, близькі до переговорів між МВФ і Україною повідомило, що Міжнародний валютний фонд відклав фінансову допомогу Україні через стурбованість, що президент Володимир Зеленський не зможе повернути мільярди доларів, виведених з українських банків, в тому числі "Приватбанку".

Згодом цю інформацію спростував Кабмін, наголосивши, що підтримує "робочий процес" з Міжнародним валютним фондом.

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