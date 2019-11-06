Туск вирішив не балотуватися на пост президента Польщі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це він сказав у коментарі польським телеканалам Polsat News та TVN24.

"Після глибоких роздумів я вирішив, що не буду кандидатом на найближчих президентських виборах", - сказав Туск.

За його словами, він вирішив оголосити про своє рішення, оскільки час йде, а опозиції треба швидко визначатися із суперником для нинішнього президента Анджея Дуди, який спробує наступного року переобратися на пост.

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Туск додав, що опозиція може ці вибори виграти, але для цього потрібно вибрати кандидата, що не буде обтяжений багажем складних і непопулярних рішень, таких як є за його плечима з часів, коли він був прем'єр-міністром Польщі (2007−2014 рр.).