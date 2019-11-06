Через пошкодження газопроводу 4 мікрорайони в Кропивницькому залишилися без теплопостачання, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"5 листопада близько 17:20 у м. Кропивницький під час проведення земляних робіт на території ТОВ "Елада-Трейд" (пр. Промисловий, 14а) пошкоджено газопровід діаметром 90 мм. Унаслідок цієї події постраждалих немає. Від газопостачання відключено південно-західну котельню КП "Теплоенергетик" та тимчасово припинено теплопостачання 4 мікрорайонів", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що 6 листопада з 8 години планується проведення ремонтно-відновлювальних робіт. Температура повітря 11 градусів тепла.