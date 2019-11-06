Філатов: "Основний наглядач - це закон, а не префект"

Про це в інтерв'ю ZN.UA розповів мер Дніпра Борис Філатов.

"А навіщо? Для цього є правоохоронні органи й суди, — говорить Філатов. — Придумаймо ще опричника або "смотрящого" якогось… Є чинне законодавство, згідно з яким можна оскаржити будь-яке незаконне рішення міської влади. Ось у Києві суд узяв і скасував рішення місцевої влади про заборону продавати алкоголь після 23:00. Але тут, до речі, треба розбиратися. Хтось порушує підприємницькі права. А хтось — права нації на оздоровлення. До чого я веду? До того, що я не думаю, що в містах мають бути наглядачі. Основний наглядач — це закон".

"Хіба є гарантії, що префект не буде "спостерігати" зсередини? Що в нього не виникне спокуса? Насправді це велика, складна проблема, яку неможливо вирішити одним клацанням пальця. Неможливо до кожного приставити префекта, до нього — аудитора, до аудитора — людину з палицею, а до останньої — розстрільну команду. Штучно придуманий інститут префектів — не вихід. До того ж де гарантії, що префект не почне відверто зловживати? Ось не сподобався йому популярний мер із високим рейтингом. І він почне його закидати заборонними розпорядженнями. Цькувати, точніше", — завершив Борис Філатов.