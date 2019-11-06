Ми не можемо поставити знак рівності між Горбатюком та ефективністю роботи, - Рябошапка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю LB.ua.

За словами генпрокурора, він особисто сидів із Горбатюком і його колегами, пояснював впродовж кількох годин, що таке атестація, як і чому вона відбувається.

"Те саме робив Чумак декілька днів. А Горбатюк послухав і зробив по-своєму. Так ніби заздалегідь був впевнений, що саме так і вчинить", - зазначив Рябошапка.

Глава ГПУ вважає, що Горбатюку був вигідний конфлікт.

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"Горбатюк і конфлікт — це синоніми. Ми не можемо поставити знак рівності між Горбатюком і ефективністю, результатом роботи, але "Горбатюк" дорівнює "конфлікт". Постійне створення з себе образу жертви дає можливість захищатися від усіх", - сказав Рябошапка.

Генпрокурор заявив, що його слова ґрунтуються на статистиці роботи Управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке очолював Горбатюк.

"Із 14,5 тисячі томів справ, напрацьованих за 5,5 року, 8 тисяч стосуються подій на Майдані. А решта — незрозуміло чого. Там - невідомо що. Тобто половину свого робочого часу вони займалися не тим, чим мали", - пояснив Рябошапка.

Як повідомлялося, 23 жовтня стало відомо, що генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Горбатюка з посади начальника управління спеціальних розслідувань. Сам Горбатюк заявив, що дізнався про звільнення в телефонному режимі, і вважає такий наказ незаконним і має намір оскаржити його в суді.

У Генеральній прокуратурі України пояснили це звільнення тим, що очолюване Горбатюком управління буде реорганізоване. Як повідомили в пресслужбі відомства, Горбатюк звільнений на підставі п.9 ч.1 ст.51 закону України "Про прокуратуру" (прокурор звільняється з посади в разі: 9) ліквідації або реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу. - Ред.).