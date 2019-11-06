Сьогодні починається другий етап атестації претендентів на роботу в Офісі Генпрокурора, - ГПУ

До складання іспиту допущено 795 прокурорів ГПУ, які успішно пройшли тестування на знання та вміння в застосуванні закону і відповідність здійснювати повноваження прокурора. Вони будуть складати іспит за затвердженим раніше графіком, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Тестування на загальні здібності та навички складається з двох блоків: абстрактно-логічного та вербального, кожен з яких включає 30 запитань. За допомогою адаптивного механізму система обирає кожне наступне питання із урахуванням індексу складності попереднього. Таким чином, при наданні правильної відповіді на запитання, наступне буде запропоноване із підвищеним рівнем складності. Це забезпечує більш точне вимірювання здібностей кожного респондента.

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Тестування буде відбуватись на комп’ютерах, які не підключені до мережі Інтернет. Робочі місця для тестування будуть обиратися прокурорами, які проходять тестування, самостійно.

На вербальний блок виділено 8 хвилин, на абстрактно-логічний – 20 хвилин. Водночас, варто зосереджуватись на правильності відповідей, а не на тому, щоб пройти їх усі. Важливо, що в кожному питанні лише одна правильна відповідь, крім деяких завдань вербального тесту, де потрібно обрати два варіанти, про що буде окремо повідомлено в умові завдання. Можна пропускати питання, не надаючи жодної відповіді, але до цього завдання не можна буде повернутися пізніше.

Результати кожного блоку підраховуються за допомогою стандартизованих балів за шкалою від 55 до 145 балів. Остаточна кількість балів за тестування на загальні здібності та навички виводиться шляхом підрахунку середнього арифметичного за результатами обох блоків.

Прокурори, які наберуть потрібну кількість балів (прохідний бал - 93), будуть допущені до третього етапу атестації, який проходитиме у формі співбесіди та включатиме в себе виконання ситуаційного завдання.