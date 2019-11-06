Понад третину мешканців України не мають заощаджень "на чорний день", - опитування

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

За даними опитування, ще третина мають заощадження, яких вистачить на термін до двох місяців: менше, ніж на місяць (10%), на місяць (12%) і на два місяці (11%).

На термін від трьох до шести місяців вистачить заощаджень 11% українців, а 3% розраховують на те, що їм вистачить заощаджень більш ніж на 7 місяців.

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Майже п'ята частина респондентів (17%) не змогли оцінити, на який час їм вистачить заощаджень в разі втрати наявних джерел доходів.

Опитування проводилося в період з 7 по 16 вересня 2019 року серед 2001 респондента по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

За даними опитування Research & Branding Group, за останні три роки третина українців (31%) опинялися в ситуації, коли більш як три місяці не мали роботи або шукали, тоді як дві третини жителів України (64%) в таку ситуацію не потрапляли.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що з часом країна зменшить обсяги залучених запозичень, що допоможе скоротити державний борг.