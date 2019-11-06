Мінекономіки прогнозує зростання середньої зарплати на 50% до 2022 року, - Милованов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр економіки Тимофій Милованов.

"Статистика дня. У макроекономічному прогнозі Мінекономіки закладено такі середні зарплати на наступні роки: 1. 12 497 в 2020 році, 2. 14 187 в 2021 році, 3. 16 047 в 2022 році. Для порівняння, середня зарплата у вересні 2019 становила 10 687 грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, в проєкт Державного бюджету на 2020 рік закладається підвищення мінімальної зарплати до 4723 гривень.

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Нагадаємо, вчора на презентації Державного бюджету прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що бюджет передбачає зростання зарплат вчителів на 9%, вчителі зі стажем до 10 років отримають разову доплату 21 тис. грн.